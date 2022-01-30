الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 في انقلاب سيارة بمركز أبوحمص

حادث مروري
حادث مروري

وقع حادث انقلاب سيارة 7 راكب، اليوم، بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز أبو حمص، وأسفر عن إصابة 5 بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمي وتم تقديم الإسعافات الطبية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة تومناية بمطلع كوبري أبو حمص العلوي على الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة أبو حمص إصابة (عزيزة عوض شريف ٦٥ سنة مقيمة المسين مركز الدلنجات باشتباه كسر بالزراع الأيسر وكدمات متفرقة وعبد السلام مسعود عبد الله ٤٢ سنة ومقيم الدلنجات بكدمات متفرقة بعموم الجسم، وخضره عبد المجيد رمضان ٣٠ سنة مقيمة الدلنجات باشتباه مابعد الارتجاج، وأمينة عبد الحليم مسعود ٢٠ سنة مقيمة الدلنجات بكدمات متفرقة بالجسم ودنيا عبد الحليم مسعود ٣٥ سنة بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

اجهزة الامن شرطة النجدة الأجهزة الأمنية سيارات الإسعاف اصابة 5 اشخاص تحرير محضر أمن البحيرة أبوحمص النيابة العامة

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