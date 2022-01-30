رامز جلال مهنئًا المنتخب الوطني: « شدو حيلكوا يا رجالة»

قدم الفنان رامز جلال، التهنئة للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد فوزه علي نظيره المغربي في ببطوله الامم الافريقيه المقامه في الكاميرون، ليتأهل الي نصف النهائي لمقابله صاحب الديار.

وكتب رامز عبر حسابه بموقع “تويتر” قائلا :"‏الف الف الف مبروك لمصر شدو حيلكوا يا رجاله هانت يارب الفرحه الكبيره ان شاء الله".

فيما كتب الاعلامي عمرو اديب :"‏مباراه تاريخيه اسطوره اغريقية ملحمه مصريه . رجاله وقد المسئوليه ومش عايز حد بعد كده يقول نص كلمه على الفراعنه . كله تحيه كله شكر . وليله حلوه ومصر حلوه وضغطى عالى وسكري ضارب فى السما ومش عارف اعبر اكتر من كده وحاجه اخيره صلااااااااااااح".

وقالت المطربه اللبنانية يارا :"‏مبروووووك لمنتخب ‎مصر وحظ أوفر لمنتخب ‎المغرب ‎مصر المغرب".

وهنأت الفنانه كارمن سليمان منتخبنا الوطني قائله :"‏ألف مبروووووووووك يا مصر منتخبنا البطل شكراً على الأداء الرائع شرفتونا وهارد لاك للمنتخب المغربي الشقيق كانت منافسة قوية مصر والمغرب".

وقال المطرب رامي جمال :"‏مبروك رجاله منتخب مصر ".

وكتب صلاح عبد الله :"‏هيا دي مصرنا وهوه دا محمد صلاح حبيب قلوبنا وفخرنا ويارب دايماً في الأفراح".

وقال المطرب احمد جمال :"‏مليون مبروك لمصر عاش يا رجالة فوز صعب تستاهلوا كل احترام و تقدير و هارد لك لمنتخب المغرب الشقيق ".

وكتب الفنان احمد السعدني :"‏الف مبروك يا مصريين رجاله رجاله فوز تاريخي و هارد لاك لمنتخب المغرب المحترم ‎مصر المغرب".

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي عن سعادته بفوز المنتخب الوطني على نظيره المغربي بهدفين لهدف في مباراة ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون. وقال نبيل الحلفاوي، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "‏ألف مبروك الكرة المصرية تؤكد مكانتها وهيبتها في نهائى مبكر أمام المغرب.. كيروش هجر العناد والتجارب وآن الأوان ليرى عين الرضا من المصريين. كل الدعم له ولأبطال منتخبنا. فخورون بكم. صلاح بذل جهدًا فوق العادة وربنا يديم ابتسامتك الجميلة. وألف سلامة لحجازي وحراس العرين المصري".