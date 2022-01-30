الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة وإصابة 5 إثر سقوط سيارة بترعة في أسيوط

جثة
جثة

شهد محيط عزبة أنطون طريق الدير - مير مركز القوصية بأسيوط، اليوم، سقوط سيارة ربع نقل بترعة، وقد أسفر الحادث عن مصرع سيدة بينما أصيب 5 أشخاص آخرين.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بسقوط سيارة ربع نقل بترعة ناحية عزبة انطون بطريق الدير / مير.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص سقوط السيارة رقم 8917 س. ي. أ ربع نقل. 

وأسفر الحادث عن مصرع "ماري. ف. ي" ٣٤ عاما وأصيب كلا من "ابرام. أ. ر" ٤٠ عاما، و " مير. أ. أ" ١١ عاما، " فلوى. ب. أ" ٣ سنوات، و " جولي. أ. أ" ٨ سنوات، " ماريا. أ. أ" ٣ سنوات، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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