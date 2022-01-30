الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم بورسعيد» يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور أكرم وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع بورسعيد المكون من الدكتور محمد ‏الرشيدي، رئيس قسم شؤون الطلاب والدكتور سامية شاكر رئيس قسم التسويق، ومحمد خطاب مسؤول قسم التسويق، وذلك بمكتبه بديوان المديرية بحضور أحمد ‏والي، وكيل المديرية والحسيني أبو الإسعاد، مدير إدارة التوجيه الفني.‏

وأكد وكيل الوزارة أن اللقاء استهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين في شتى المناحي استكمالا للمسيرة الممتدة خلال سنوات سابقة لتحقيق الحراك فى مجال ‏الأنشطة التربوية الرياضية والإعداد لبرامج تنمية مستدامة للمعلمين وطلاب تعليم بورسعيد.‏

وكشف الدكتور أكرم عن تدريبات ومنحات مجانية تنتظر طلاب التعليم الفنى بالمحافظة للتأهيل والتمكين في مجالات الهيدروليك والصيانة الكهربائية والصيانة ‏الإلكترونية واللحام والتبريد والتكييف بهدف توسيع مداركهم الفنية وتغيير المعتقدات والثقافات الموروثة في المجتمع عن خريجي التعليم الفني.‏

وقال وكيل الوزارة إنه جار الإعداد لبرامج تنمية مهنية مستدامة للمعلمين بعيدا عن التدريبات النمطية للارتقاء بالأداء الوظيفي وتطوير الإدارة المدرسية التقليدية ‏للإدارة الحديثة المبنية على أسس وقواعد علمية ونشر ثقافة الجودة لمواكبة حصول محافظة بورسعيد على شهادة الجودة ‏ISO 9001‎‏.‏

وأعرب الدكتور أكرم عن أمنياته أن تحتضن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع بورسعيد طلاب بورسعيد المبتكرين والموهوبين في مجال منهجية ‏البحث العلمى لمحاربة عشوائية التفكير وصقل مواهبهم وابتكاراتهم بأسس علمية متقدمة.‏

وأشار وكيل الوزارة إلى أن اللقاء ناقش أيضا سبل عقد مسابقات ثقافية فى المعلومات العامة النوعية التي تمس محافظة بورسعيد لتعريف الطلاب بتاريخ محافظتهم ‏وأهم الشخصيات التي لها الفضل والأثر الكبير فى نهضتها والتعريف بالفرص الاستثمارية والمشروعات القومية بها.‏

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اكاديمية عقد صيانة مجتمع التكنولوجيا مدير النقل التسويق تعليم

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