رئيس «البحوث الفلكية» يكشف حقيقة وقوع أضرار بسبب «زلزال دمياط»

حالة من القلق عبر السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الحديث عن وقوع زلزال بمحافظة دمياط، في الصباح الباكر؟

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم الأحد، الموافق 30 يناير 2022، هزة أرضية في البحر المتوسط، على بُعد نحو 159 كم شمال مدينة دمياط.

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن "هذه الهزات لا ضرر منها، ولم تحدث أي أضرار بأي منطقة سكنية، وبالتالي لا يوجد قلق من هذه الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم، والهزة الأرضية جاءت على عمق 12 كم، وبعض السكان لم يشعروا بها نهائيًا".

وأوضح معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان، في وقت سابق من اليوم، بيانات الهزة الأرضية:

هزة أرضية تضرب شمال مصر

تاريخ الحدوث: الأحد الموافق 30- 1- 2022.

وقت الحدوث والقوة: 10:22 صباحًا بالتوقيت المحلي.

الشِّدة: بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر- دس 20.

العمق: 12 کم.

خط العرض: 32.84 شمالًا.

خط الطول: 31.70 شرقًا.

الزلزال قبل الأخير

كشفت البحوث الفلكية في مصر مفاجأة مرتبطة بالهزة الأرضية التي وقعت في صباح الـ11 من شهر يناير لعام 2022 في مصر، وهي أنها أقوى من زلزال عام 1992.

وضرب زلزال اليوم بعض المناطق بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، ولكنه تركز في سواحل جزيرة قبرص، وامتدت آثاره ليشعر بها سكان بعض مناطق مصر.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، إن زلزالا شدته 6.6 درجة ضرب منطقة قبرص اليوم الثلاثاء، مؤكدة فى بيان لها أن الزلزال وقع على بعد 48 كم شمال غرب مدينة بوليس بقبرص وكان على عمق 19.6 كيلومتر.