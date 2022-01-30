تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بشوارع حي شرق سوهاج

تابعت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، أعمال مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من شوارع الحي، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار عامر عوض، رئيس حي شرق سوهاج، إلى استمرار العمل دون معوقات، والمتابعة المستمرة لأعمال المشروع، حيث تم البدء في إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بشارع الجلاء بمنطقة الشبان وحتى منطقة مدرسة الشيماء، واستمرار أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب في الشوارع المتفرعة من شارع الشهيد محمد ضياء الدين وصولاً إلى شارع الجمهورية، مؤكدا على متابعة الأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ وسرعة الإنجاز.

كان تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن عقد ندوات تعريفية بالقانون 152 لتنمية المشروعات بجميع مراكز ومدن المحافظة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بعقد ندوة توعوية بالقانون والحوافز والمزايا وإجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بقاعة مؤتمرات مجلس مدينة دار السلام، بحضور محمد فقير القائم بأعمال رئيس المركز، وممثلي جهاز المشروعات، وعدد من أصحاب المشروعات بالمركز.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، والتواصل المستمر مع كافة الجهات و الهيئات المعنية لتفعيل قانون ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.

وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة دار السلام، أن تلك الندوات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف الندوات التوعوية بقانون 152 الخاص بتوفيق أوضاع أصحاب المشروعات الصغيرة وإزالة أي معوقات لتنفيذ القانون، والعمل على توفيق أوضاع المشروعات غير المرخصة.