الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

زيادة ثروة كيم كاردشيان إلى ١.٨ مليار دولار.. وهذه قائمة برصيد أغنى سيدات العالم

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

بين عشية وضحاها يمكن أن يتغير كل شيء، وذلك القول يصلح جيدًا أن نطلقه على كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع، التي كشفت تقارير صحيفة الديلي ميل عن ارتفاع قيمة العلاقة التجارية التي تملكها كيم،  حيث وصلت إلى 3.2 مليار دولار بعد صفقة تمويل جديدة، مما زاد صافي ثروتها بمقدار 600 مليون دولار.

وبحسب ما ذكرت مجلة فوربس، فإن صافي ثروة كيم كارداشيان وصل إلى ما يُقدر بنحو 1.8 مليار دولار بعد تلك الزيادة التي طرأت على علامتها التجارية، وترجح المجلة أن تكون هذه الزيادة نتيجة لضخ ٢٤٠ مليون دولار، بالشركة من قبل مستثمرين جدد، الأمر الذي أدي إلى رفع قيمة الشركة من 1.6 مليار دولار إلى 3.2. 

ثروة كيم كارداشيان ليست الأضخم، فهناك سيدات رائدات في الأعمال تتجاوز ثروتهم هذه الأرقام، ونرصدهم في السطور التالية بحسب ما ورد في موقع "فوربس". 

فرانسواز بيتنكور مايرز:

تتصدر الفرنسية، فرانسواز بيتنكور قائمة أغنى نساء العالم، بصافي ثروة  73.6 مليار دولار، وتبلغ فرانسواز 67 عاما، من العمر، وورثت ثروتها عن والدتها ليليان والتي توفيت في العام 2017، عن عمر ناهز الـ94، وتمتلك هي وأسرتها 33% من أسهم شركة لوريال الفرنسية للتجميل.

أليس والتون:

وتعد أليس ثاني أغنى السيدات في العالم، وتبلغ القيمة الإجمالية لثروتها: 61.8 مليار دولار، تبلغ والتون من العمر 71 عاما.

ماكينزي سكوت:

وهي في المرتبة الثالثة بصافي أرباح يصل إلى 53 مليار دولار؛ حيث أصبحت سكوت، الزوجة السابقة لرئيس أمازون جيف بيزوس.

جوليا كوخ:

أما في المرتبة الرابعة فتأتي جوليا كوخ بثروة ورثتها عن زوجها الكتوفي ديفيد كوخ المتوفى، حيث تتلك نحو 42% من أسهم شركة كوتش للصناعات الأمريكية متعددة الجنسيات.

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