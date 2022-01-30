إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إن عدد الحالات الحرجة جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغت 1069 مصابا، من بينهم 241 مريض على أجهزة التنفس.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق، أنه سيتم التطعيم بالجرعة الرابعة للأشخاص المعرضين لتدهور أوضاعهم الصحية جراء الاصابة بكورونا، وكذلك القائمين على رعايتهم، بالجرعة الرابعة، بالإضافة إلى البالغين المعرضين للإصابة في أماكن عملهم.