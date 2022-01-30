الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إن عدد الحالات الحرجة جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغت 1069 مصابا، من بينهم 241 مريض على أجهزة التنفس.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق، أنه سيتم التطعيم بالجرعة الرابعة للأشخاص المعرضين لتدهور أوضاعهم الصحية جراء الاصابة بكورونا، وكذلك القائمين على رعايتهم، بالجرعة الرابعة، بالإضافة إلى البالغين المعرضين للإصابة في أماكن عملهم.

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