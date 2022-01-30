ضبط 17 متهماً في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأحد، القبض على 17 متهماً بينهم اثنين بتهمة الإرهاب في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية - في بيان، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه " لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من إلقاء القبض على (11) متهما وفقا لمواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد رصد تواجده ومتابعة تحركاته من قبل قوة من لواء المشاة (44) الفرقة ذاتها ، ومتهم آخر من قبل قوة مشتركة مع مفرزة من مديرية الاستخبارات العسكرية وضبط بحوزته (رمانة دفاعية، وسلاح بندقية، ومسدس ومواد مخدرة ) ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد".

وأضافت "كما تمكنت قوة من لواء (55) فرقة المشاة السابعة عشر من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب من خلال الممارسات الأمنية والتفتيش في إحدى السيطرات ضمن قاطع المسؤولية جنوب بغداد .. وفي سياق متصل وعلى ضوء معلومات بوجود عناصر يقومون بسرقة أموال الدولة وعلى الفور تم نصب كمين محكم من قبل قطعات اللواء الأول فرقة أولى شرطة اتحادية في منطقة الزعفرانية وتم القبض على متهمين".

وقالت "يأتي هذا في الوقت الذي تمكنت فيه قطعات اللواء الرابع الفرقة ذاتها من فض نزاع عشائري في منطقة (جسر ديالي) وألقت القبض على متهمين اثنين"، مشيرة إلى أن المتهمين والمواد المضبوطة تم إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في مدينة هيت بمحافظة الأنبار غربي البلاد.