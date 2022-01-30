الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: صرف استعاضات شهر فبراير لمنافذ ‏صرف السلع

سلع
سلع

تستمر شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير كافة السلع والمنتجات المختلفة الغذائية وغيرها، فى جميع المنافذ السلعية لكافة المواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد رئيسا شركتي الجملة “العامة والمصرية” أن المخازن التابعة لهم ‏والتي يصل عددهم إلى 1500 مخزن قامت بصرف الاستعاضة الأولى لشهر ‏فبراير القادم، بالإضافة إلى أن المخازن يوجد بها مخزون ‏استراتيجي من السلع يصل إلى أكثر من 3 أشهر بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما أضاف رئيسا الشركتين، أن السلع الموجودة بالمخازن ذات جودة عالية وتتم مراقبتها من ‏مديريات التموين وكذلك الأجهزة المختصة الأخرى.

من جهته، قال أحمد ‏كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي، إن الوزارة تقوم شهريا بتوفير 26 سلعة ‏للمواطن على بطاقة الدعم تتنوع ما بين الأرز والسكر والمكرونة ومساحيق ‏الغسيل والزيت بنوعية العبوة زنة واحد لتر والعبوة زنة 800 ملي.

بالإضافة إلى ذلك، أكد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركتي الجملة تضخان يوميًا بمنافذ الصرف حوالي 4000 طن سكر ‏و3000 طن زيت و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، بالإضافة إلى السلع ‏الأخرى.

كما أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على ‏رئيسي شركتي الجملة بضخ يومي للسلع بمخازن الشركتين للحفاظ على ‏المخزون الاستراتيجي بها تحسبًا للتغيرات الجوية وسقوط الأمطار، وشدد ‏أيضًا على مديري المديريات بالمحافظات على متابعة صرف السلع التموينية ‏بمنافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ومتابعة جودة السلع ‏المعروضة للمواطن.‏

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير جميع السلع الأساسية ومنها الزيت والسكر على البطاقات التموينية ولجميع المواطنين من مكاتب التموين.

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