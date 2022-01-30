الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عاطلان حاولا ترويج 180 طربة حشيش بالإسكندرية.. تجديد حبس

حشيش
حشيش

قرر قاضي التجديدات بمحكمة جنح العامرية اول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازتهما 180 طربة من مخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام بقصد ترويجها علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص.
وكان اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة "أول العامرية".
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافهما وألقي القبض عليهما حال ركوبهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على(180 طربة من مخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول). 

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و 800 ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

جديد على ضباط حشيش الإسكندرية حبس مخدرات الجنايات

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وائل لطفي

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