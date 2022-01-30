الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«ماسنجر» يُحدّث خاصية التشفير الطرفي للمحادثات

ماسنجر
ماسنجر

رغم أن من المقرر إضافة خاصية التشفير الطرفي بصورة كاملة إلى تطبيق المحادثة الفورية “فيسبوك ماسنجر” حتى وقت ما في 2023، أعلنت شركة ميتا الأم لفيسبوك توفير هذه الخاصية للمحادثات النصية والمكالمات  على تطبيق ماسنجر الآن. كما أضاف تطبيق ماسنجر خاصية أمنية جديدة  مع إطلاق خاصية التنبيه إلى أخذ صورة لشاشة 
في المحادثة المشفرة طرفيًا من جانب مستخدم آخر، كما هو الحال في تطبيق المحادثة المنافس سناب شات، والذي  يرسل تنبيها إلى المستخدم عندما يقوم مستخدم ما بالتقاط صورة لرسائل ماسنجر التي يتم إخفاؤها. كما سيكون في مقدور مستخدمي ماسنجر الآن إضافة صور بصيغة جي.آي.إف أو ملصقات ورموز تعبيرية إلى محادثاتهم المشفرة.
كانت شركة ميتا قد أعلنت لأول مرة عند خطة تشفير المحادثات والاتصالات الجماعية طرفيا عبر تطبيق ماسنجر لأول مرة في أغسطس 2021، حيث وعد ماسنجر المستخدمين بتوفير طريقة  لضمان لحماية محادثاتهم الشخصية من عمليات التجسس سواء من جانب مجرمين أو أجهزة حكومية. 
وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن الكثير من الحكومات لا تبدي رضا عن هذا التحديث. وتقول إن خطط ماسنجر لتوسيع نطاق التشفير الطرفي للمحادثات سيعرقل جهود أجهزة إنفاذ القانون من أجل التصدي للجرائم والتحقيق فيها.

ماسنجر نيويورك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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