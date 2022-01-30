صعود طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل أولى تعاملات الأسبوع

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد – أولى تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار على خلفية التحسن النسبي فى أداء أسواق الأسهم الأمريكية لدى إغلاق معاملات الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11513 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2000 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13625 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 4550 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3129 نقطة.