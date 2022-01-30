لإعادة استخدامها.. صيانة المعدات والمواسير المتهالكة في بيلا بكفر الشيخ

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم صيانة ورفع كفاءة وإعادة مقطورة للعمل بعد صيانتها بالوحدة المحلية لقرية حاذق، بإشراف محمد عبد الستار، رئيس القرية، لافتا إلى أنه سيتم استخدامها مرة أخرى في أعمال النظافة اليومية داخل نطاق القرية.

وأضاف «ساطور» أنه جري أيضًا إعادة صناديق القمامة المتهالكة والتي تعرض البعض منها للتكهين والتوقف منذ سنوات، بالحملة الميكانيكية بالمدينة، وورشة الحملة الميكانيكية لقرية الجرايدة، بجانب إستغلال المواسير الخردة وإعادة تصنيعها مرة أخري واستخدامها أذرع لكشافات أعمدة الإنارة بقرية الجرايدة، باشراف ساهر بركات، رئيس قرية الجرايدة.

وأوضح «ساطور» أن تلك الخطوة تأتي ضمن توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستغلال الأمثل لكافة المعدات والسيارات في مجال الخدمات وإصلاحها وصيانتها لتكون إضافة جديدة للارتقاء بمنظومة النظافة، وفي إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها.

ووجه رئيس المدينة رؤساء القرى ومسئول الحملة الميكانيكيّة بضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكي لا تتهالك، وسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة الباقية حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها، واستمرارًا لجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

فيما واصلت الوحدات المحلية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال رفع مياه الأمطار بالشوارع، وحول المدارس والمصالح الحكومية، بالإضافة لأعمال النظافة، وإزالة الإشغالات، وتطهير وتعقيم اللجان الامتحانية بالمدارس.

حيث تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على حملات النظافة بأحياء وشوارع مدينة بيلا، واستمرار رفع مياه الأمطار المتبقية، إضافة لتفقده عدد من القرى لمتابعة الجهود المبذولة من قبل رؤساء الوحدات القروية لرفع مياه الأمطار.

كما تابع رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع مياه الأمطار من أفنية المدارس وحول المدارس، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير لجان الشهادة الإعدادية والمدارس الثانوية.