الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون العمل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، عقد جلساته العامة اليوم الأحد، حيث يستكمل المجلس مناقشة  مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون العمل والذى من المقرر ان ينتهى منه خلال جلسات هذا الاسبوع.

وخلال جلسة غدا الاثنين، يناقش المجلس ثلاثة  تقارير للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ثلاث اقتراحات برغبة الأول مقدم من النائب عمر زايد بشان  تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعينهم  لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وإنشاء كادر مالى ووظيفي خاص بالمعلمين.

ويتعلق الاقتراح برغبة الثاني، والمقدم من النائبة راجية الفقى بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، وتحديدا العاملين فى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعما للمستجدات التى تشهدها الدولة فى مجال التحول الرقمي  وتكنولوجيا المعلومات.

أما الاقتراح برغبة الثالث فهو مقدم من النائب محمد تركى بشان تفعيل، وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.

ويناقش المجلس أيضا ثلاثة تقارير للجنة الإسكان والإدارة المحلية، حيث يتضمن التقرير الأول اقتراح برغبة من النائب خالد سعيد بشأن إنشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس إلى مدينة العاشر من رمضان وصولا إلى منطقة الروبيكي بطول 60 كم، ويشمل التقرير الثاني اقتراح برغبة مقدم من النائب زين الأطناوي، بشأن إنشاء كوبرى على النيل بمغاغة، أما التقرير الثالث فهو الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الحكيم العش بشأن تحويل قرية أولاد حمزة إلى مدينة أولاد حمزة.

ويناقش المجلس أيضا خلال جلسة يوم الاثنين ثلاثة تقارير للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عن اقتراحات برغبة حيث  يتضمن التقرير الأول اقتراح برغبة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين بشأن  السماح بالحصول على ترخيص مزاولة  مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.

أما التقرير الثاني فهو عن اقتراح برغبة من النائب محمود القط بشأن عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة  تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018، فيما  يتضمن التقرير الثالث اقتراح برغبة من النائب عمرو عزت حجاج بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة قانون العمل مشروع قانون

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