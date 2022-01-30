الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمود حميدة فى مواجهة الأزمات الحياتية.. ملخص الحلقة الأولى لمسلسل «نقل عام»

مسلسل نقل عام
مسلسل نقل عام

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل «نقل عام» للنجم الكبير محمود حميدة، والذى يعرض حصريا على شبكة قنوات ON، العديد من الأحداث التى حملت فى طايتها التشويق والإثارة، جعلت عددا كبيرا من الجمهور، يبحث عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عن ملخص الاحداث التى يرصدها لكم «الدستور» فى السطور التالية:

-الحلقة الأولى حملت اسم «يوم كألف سنة» وبدأت على نغمات الموسيقار الكبير راجح داوود، بالمشهد الافتتاحي الذى حمل طاقة كبيرة من الوفاء والاخلاص والحنان، من خلال الكلبة التي تنقل جرائها خوفا عليهم وتحاول أن تضعهم في مكان آمن.

بوستر الحلقة الأولى

-ومن ثم يأتي «أحمد الشربينى»، ويجسده النجم الكبير محمود حميدة، بصوته المميز كـ«راوي» لنتعرف معه على أفراد أسرته الكبيرة الذين يعيشون معا فى شقة ضيقة وينتمون إلى الطبقة المتوسطة، وتتكون أسرته من والدته وتجسدها الفنانة القديرة سميحة أيوب، وزوجته وتجسدها الفنانة دينا، وأبنائه ويجسدهم الفنانين محمد محمود عبد العزيز، ونور خالد النبوي، وأميرة الديب، وهايدى رفعت، وهاجر الشرنوبي، وآدم النحاس.

-يخرج «الشربينى» فى الصباح الباكر، ويعمل سائقا لأتوبيس نقل عام، ومن هنا ترصد المشاهد يوميات المواطن المطحون، على نغمات كوكب الشرق أم كلثوم وهى تقول «وصفولى الصبر لاقيته خيال وكلام فى الحب يادوب يتقال».

-تعاني دينا، زوجة محمود حميدة، من الطلق لولادة نجلها السادس، ويتصل «فيصل» محمد محمود عبد العزيز، الابن الأكبر  لـ«الشربينى» ليخبره بوالدته مع العلم أنها زوجة والده وليست والدته.

-يذهب «فيصل» بزوجة والده إلى المستشفى، وأثناء عودته يصطدم الميكروباص الذي يعمل محمد محمود عبد العزيز سائقا عليه، فيتشاجر مع قائد السيارة، ويذهبا لقسم الشرطة، ومن ثم يتصل بوالده الذي يذهب له سريعا الى القسم فى نفس وقت حضور صاحب الميكروباص ويجسده الفنان محمد الصاوى، الذى يستغل الموقف ويقوم باتخاذ وصل أمانة ليضمن حقه فى تصليح الميكروباص، وهنا يصر «الشربينى» على امضاء الوصل بدلا من نجله «فيصل» خوفا عليه.

-أما «نادية» وتجسدها أميرة أديب، أثناء سيرها فى الشارع مع شقيقها «سيد» ويجسده نور خالد النبوى، تصدمها سيارة ويتم نقلها إلى أحد المستشفيات.

-تنتهى الحلقة بمشهد يحمل الكثير من التشويق للجمهور، عندما يذهب أحمد الشربينى، ليطمئن على حالة نجلته «نادية»، لتتفاجأ به الفنانة ميرهان حسين، التى تعمل موظفة استقبال فى المستشفى تتعرف عليه ولكنه لا يعرفها، فتخبر شقيقتها التى تجسدها ريم البارودى أنها رأت والدهما وتعرفت عليه من خلال بياناته الشخصية لكنها لم تواجهه.

أحداث «نقل عام»

مسلسل «نقل عام» تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من خلال 30حلقة، ويتم مناقشة قضايا عديدة منها الانفجار السكانى، والسوشيال ميديا ومدى خطورة استخدامه بطريقة سلبية، وتجارة الأعضاء، والثأر.

أبطال «نقل عام»

يشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من النجوم منهم: محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل يسجل أول تعاون مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.

أحداث الحلقة الأولى لمسلسل نقل عام النجم محمود حميدة أحمد الشربينى فى نقل عام تفاصيل الحلقة الأولى 1 لمسلسل نقل عام أحداث نقل عام أبطال نقل عام

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