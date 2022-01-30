داعش يطلق 4 قذائف هاون على منطقة السحاجى غرب الموصل

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أطلق 4 قذائف هاون على منطقة السحاجي غرب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقال المقدم علي حربي، في تصريح لموقع "باسنيوز" العراقي، إن "منطقة السحاجي تعرضت لقصف بـ 4 قذائف هاون من قبل عصابات "داعش" الإرهابية في وقت متأخر من ليل السبت دون وقوع خسائر بشرية".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت عن تمكن جهاز الأمن الوطني من تحديد موقع المجموعة الإرهابية التي نفذت جريمة "العظيم" والقضاء عليها بالكامل.

وعلى صعيد آخر، أعلن العراق، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 5827 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و تماثل 3962 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 14 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح، حتى الآن، بلغ 9224658 شخصًا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.