العراق.. مقتل 3 لبنانيين منتسبين لـ"داعش" فى ديالى

أكد مصدر أمني عراقي مقتل 3 لبنانيين منتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية استهدفت التنظيم في منطقة العظيم بمحافظة ديالى.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية، قال إن "3 مسلحين لبنانيين تم التأكد من قتلهم نتيجة الضربة الجوية التي استهدفت الخلية الإرهابية بالعظيم المسؤولة عن قتل سرية من الجيش العراقي".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في وقت سابق عن تمكن جهاز الأمن الوطني من تحديد موقع المجموعة الإرهابية التي نفذت جريمة "العظيم" والقضاء عليها بالكامل.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي تضم نحو 10 مقاتلين بينهم قناص، شنت هجومًا على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي بمحافظة ديالى شرق البلاد، وقتلت 11 جنديًا، مستخدمة أسلحة متوسطة.

وعلى صعيد آخر، أعلن العراق، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 5827 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3962 شخصًا للشفاء.

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 14 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتًا إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح، حتى الآن، بلغ 9224658 شخصًا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا و ألمانيا.