الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لندن تأمل فى تحسن العلاقات مع موسكو بعد زيارة وزيرى دفاعها وخارجيتها لروسيا

بوريس جونسون
بوريس جونسون

كلّف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزيري الخارجية ليز تروس والدفاع بن والاس بالعمل خلال زيارتهما المقبلة لروسيا على تحسين علاقات لندن مع موسكو.

 

وجاء في بيان صدر عن الحكومة البريطانية: "أوضح رئيس الوزراء في مجلس العموم أنه من الممكن إقامة علاقات أفضل مع روسيا، وأصدر تعليماته لوزيري الخارجية والدفاع للتحضير لزيارة موسكو في الأيام المقبلة للتفاوض مع نظيريهما في روسيا، كما صدرت تعليمات لتحسين العلاقات مع حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسعي لوقف التصعيد".

 

ومن المفترض أن يجتمع الوزيران البريطانيان مع نظيريهما الروسيان بصيغة "2+2".

 

وأعلن مكتب جونسون في وقت سابق، أن الأخير يتوقع إجراء محادثات هاتفية مع بوتين خلال الأسبوع المقبل لحثه على الحوار الدبلوماسي حول الأزمة الأوكرانية.

 

وشدد على أن "جونسون لا يزال يعتقد أنه من المهم بذل الجهود الدبلوماسية جنبا إلى جنب مع الدول الغربية الأخرى لمواصلة الحوار مع روسيا ومنع غزو أوكرانيا".

 

وأكد بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن "المفاوضات الدبلوماسية مع روسيا تحظى بأولوية قصوى".

 

من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء الماضي إلى أن نظيرته البريطانية ستزور روسيا "خلال الأسبوعين المقبلين"، في موعد تم الاتفاق عليه.

روسيا روسي زيارة وزير روس موسكو علاقات خارجي دفاع لندن

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وائل لطفي

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