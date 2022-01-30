الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. طلاب الإعدادية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بالقاهرة والجيزة

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، اليوم، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في محافظتي القاهرة والجيزة.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية. 

وأشار عطية إلى أن المديرية وإداراتها الـ33 شكلت غرفة عمليات على مدار الساعة ونوبتجيات بالمدارس والدواوين  خلال فترة إجازة الخميس والجمعة.

وشدد عطية، على رفع درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار  للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان ودواوين المديرية والإدارات التعليمية.

وأكد مدير المديرية على حشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الإدارات والأحياء وجميع  الجهات المعنية، مشددًا على إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلاتن ومتابعة الأرصاد الجوية، والالتزام بالإجراءات الآتية:

- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب.  

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك  المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وازالة ماء الأمطار.  

- تسليك مسالك المطر.

- رفع أية أجهزة عن الأرض. 

- التأكد من سلامة المعامل.

- إزالة مياه الأمطار من فناء المدارس. 

- تعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وبعد الانتهاء منها. 

- توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون عددهم 14 طالبًا فقط بكل لجنة.

- ارتداء الكمامة للجميع الملاحظ والمراقب والطلبة.

- عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان.

كما حث الجميع على ضبط النفس وحسن التصرف واحتواء المواقف لاجتياز الامتحانات في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد  من فيروس كورونا ومتحوراته وتغيرات في المناخ من موجة صقيع وأمطار شديدة.

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