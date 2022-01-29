السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

حادث مروري
حادث مروري

انقلبت سيارة ميكروباص، السبت، في طريق نجع طايع، طريق فرعى بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، ، والذي أسفر عنه إصابة 5 أشخاص من مستقلى السيارة التي سقطت بالأرض الزراعية المجاورة للطريق. 

تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى المراغة المركزى و2 لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير الأمن، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإنقلاب سيارة على الطريق، ووجود مصابين تم نقل المصابين للمستشفى، وتم رفع أثار الحادث، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضرا بالواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي قادها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد عبدالسلام، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، بإنقلاب سيارة ميكروباص على طريق فرعى بناحية قرية نجع طايع دائرة المركز عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق وإنقلاب السيارة على جانب الطريق وسقوطها بالأرض الزراعية نتج عن الحادث إصابة   ولاء . م 33 سنه بخلع بالكتف الأيسر وإشتباه ما بعد الإرتجاج ومحمود . خ . م 20 سنه بإشتباه ما بعد الإرتجاج وأسماء . ع . ع  32 سنة بكدمات متفرقه بالجسم وهناء . ف . ج 27 سنه بإشتباه خلع بالكتف الأيسر بإشتباه خلع بالعمود الفقري وإصابة هاني . ص . ص  37 سنه بكدمات بالصدر وإشتباه نزيف بالبطن تم نقل المصابين من الأول حتى الثالث لمستشفى المراغة المركزى، ومن الرابع حتى الخامس إلى مستشفى سوهاج للعلاج تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

ميكروباص مركز شرطة المباحث الجنائية الإجراءات القانونية تحرير محضر مساعد الوزير النيابة العامة مستشفى سوهاج محافظة سوهاج

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