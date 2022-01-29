انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في مدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر الجزئية، السبت، انتداب المعمل الجنائي فى حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة بدر بالقاهرة، ولم تسفر عن وقوع إصابات.

وانتقل فريق من نيابة الشروق وبدر لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة بدر، وكشفت المعاينة الأولية بأن ماسًا كهربائيًا نشب داخل الشقة تسبب فى نشوب الحريق، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بدر عن حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق.

تفاصيل الواقعة:

وكانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة.