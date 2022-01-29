السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة شاب في أكتوبر

مكان الحادث
مكان الحادث

يجري رجال مباحث الجيزة، جهودا مكبرة، لفحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب ببئر صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر، وتتبع خط سيره من مكان عمله بأحد المحال الشهيرة، إلى مكان العثور على الجثة.

كما يقوم رجال الأمن الاستماع لأقوال عدد من زملائه بالعمل، وفحص آخر المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة له.

كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، وذكروا أنه خرج إلى عمله منذ أسبوع واختفى عقب ذلك، وانقطع الاتصال به، مما دفعهم لتحرير محضر بتغيبه، حتى تم إبلاغهم بالعثور على جثته.

وعاين رجال المباحث الجثة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم نقلهم إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة:

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة شخص ببئر صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن الجثة لشاب مبلغ بتغيبه، وتم العثور على متعلقاته.

توصل رجال المباحث لهوية الشاب، وتم استدعاء أفراد أسرته، حيث تعرفوا عليه، وأكدوا تحريرهم محضرا بتغيبه منذ أسبوع، فحرر محضر بالواقعة، وجار إجراء التحريات للتوصل لملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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وائل لطفي

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