السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة أمريكية: التنقيب غير الشرعي عن الذهب أحد أسباب أزمة التغير المناخي

التنقيب عن الذهب
التنقيب عن الذهب

وجد العلماء أن أعلى المستويات المسجلة للزئبق الجوي توجد في غابات الأمازون المطيرة في بيرو. 

وأشارت دراسة نشرتها مجلة  Nature Communication، إلى أن السبب وراء ذلك هو التنقيب غير القانوني عن الذهب.

ويستخدم عمال المناجم الزئبق، الذي يرتبط بالذهب، لفصل الأحجار الكريمة عن رواسب الأنهار، وفقًا لفريق الباحثين الدولي.

 ثم يُحرق الزئبق في فرن مفتوح، ويسقط دخانه على الأوراق القريبة ويغسل في تربة الغابة بفعل هطول الأمطار.

وجمع الباحثون عينات من الهواء وفضلات الأوراق والتربة والأوراق الخضراء من أعلى الأشجار لتحديد مستويات ميثيل الزئبق في الغلاف الجوي، وهو أكثر أشكال الزئبق سمية. ووجدوا أنه في منطقة واحدة من الغابة، تنافس مستويات الزئبق تلك المقاسة في المناطق الصناعية حيث يتم استخراج الزئبق. 

وقالت جاكلين جيرسون، باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا، في بيان صحفي : "وجدنا أن غابات الأمازون الناضجة بالقرب من تعدين الذهب تلتقط كميات هائلة من الزئبق في الغلاف الجوي، أكثر من أي نظام بيئي آخر تمت دراسته سابقًا في العالم بأسره".

واشار التقرير إلى أن التركيزات العالية من الزئبق لها آثار سلبية على البيئة المحلية، حيث أن فريق البحث قلق من أن مستويات الزئبق يمكن أن تقلل من تكاثر الطيور بنسبة 30٪ بعد اكتشاف أن لديهم ما يصل إلى 12 مرة من الزئبق في ريشهم أكثر من معظم الطيور الأخرى .

وقالت إميلي برنهاردت، أستاذة علم الأحياء في جامعة ديوك، "هذه الغابات تقوم بخدمة هائلة من خلال التقاط جزء ضخم من هذا الزئبق ومنعه من الوصول إلى تجمع الغلاف الجوي العالمي".

أضافت:"إنه يجعل الأمر أكثر أهمية عدم حرقهم أو إزالة الغابات، لأن ذلك من شأنه أن يطلق كل ذلك الزئبق مرة أخرى في الغلاف الجوي."

وقدر العلماء أن تعدين الذهب كان عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد المحلي ، واعتمد عليه العديد من الحرفيين في معيشتهم. كتب غيرسون أنهم يأملون في العمل مع المجتمعات المحلية "للتوصل إلى طرق تمكن عمال المناجم من الحصول على سبل عيش مستدامة وحماية مجتمعات السكان الأصليين من التسمم بالهواء والماء".

 

​التغير المناخي دراسة أمريكية الزئبق الذهب غير الشرعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ننشر تقرير الطب الشرعي في مقتل راقصة بالتجمع الخامس

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الصحة: نعيش ذروة الإصابة بكورونا ومتوقع استمرارها حتى منتصف فبراير

العثور على جثث ربة منزل وابنها وابنتها داخل شقة في التبين

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى