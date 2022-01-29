دراسة أمريكية: التنقيب غير الشرعي عن الذهب أحد أسباب أزمة التغير المناخي

وجد العلماء أن أعلى المستويات المسجلة للزئبق الجوي توجد في غابات الأمازون المطيرة في بيرو.

وأشارت دراسة نشرتها مجلة Nature Communication، إلى أن السبب وراء ذلك هو التنقيب غير القانوني عن الذهب.

ويستخدم عمال المناجم الزئبق، الذي يرتبط بالذهب، لفصل الأحجار الكريمة عن رواسب الأنهار، وفقًا لفريق الباحثين الدولي.

ثم يُحرق الزئبق في فرن مفتوح، ويسقط دخانه على الأوراق القريبة ويغسل في تربة الغابة بفعل هطول الأمطار.

وجمع الباحثون عينات من الهواء وفضلات الأوراق والتربة والأوراق الخضراء من أعلى الأشجار لتحديد مستويات ميثيل الزئبق في الغلاف الجوي، وهو أكثر أشكال الزئبق سمية. ووجدوا أنه في منطقة واحدة من الغابة، تنافس مستويات الزئبق تلك المقاسة في المناطق الصناعية حيث يتم استخراج الزئبق.

وقالت جاكلين جيرسون، باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا، في بيان صحفي : "وجدنا أن غابات الأمازون الناضجة بالقرب من تعدين الذهب تلتقط كميات هائلة من الزئبق في الغلاف الجوي، أكثر من أي نظام بيئي آخر تمت دراسته سابقًا في العالم بأسره".

واشار التقرير إلى أن التركيزات العالية من الزئبق لها آثار سلبية على البيئة المحلية، حيث أن فريق البحث قلق من أن مستويات الزئبق يمكن أن تقلل من تكاثر الطيور بنسبة 30٪ بعد اكتشاف أن لديهم ما يصل إلى 12 مرة من الزئبق في ريشهم أكثر من معظم الطيور الأخرى .

وقالت إميلي برنهاردت، أستاذة علم الأحياء في جامعة ديوك، "هذه الغابات تقوم بخدمة هائلة من خلال التقاط جزء ضخم من هذا الزئبق ومنعه من الوصول إلى تجمع الغلاف الجوي العالمي".

أضافت:"إنه يجعل الأمر أكثر أهمية عدم حرقهم أو إزالة الغابات، لأن ذلك من شأنه أن يطلق كل ذلك الزئبق مرة أخرى في الغلاف الجوي."

وقدر العلماء أن تعدين الذهب كان عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد المحلي ، واعتمد عليه العديد من الحرفيين في معيشتهم. كتب غيرسون أنهم يأملون في العمل مع المجتمعات المحلية "للتوصل إلى طرق تمكن عمال المناجم من الحصول على سبل عيش مستدامة وحماية مجتمعات السكان الأصليين من التسمم بالهواء والماء".