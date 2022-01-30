الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفضل اللقطات فى أسبوع الموضة بباريس (صور)

أسبوع الموضة بباريس
أسبوع الموضة بباريس

بعدما بدء  موسم الأزياء الراقية بباريس بذل المصصمون قصارى جهدهم خلال عروض الأزياء وانتهج بعض المصممين مثل المصمم دانيال روزبيري ، المدير الإبداعي لدار الأزياء الراقية الفرنسية Schiaparelli الذي حرص علي عرض مجموعاته لربيع وصيف 2022  بأزياء وصفها البعض بأنها ذات لمسة دينية.

 موضة خمسيناتي وأنماط تحاكي الطاقة الشمسية 

شوهدت على المنصة بعض  التصاميم التي تحاكي موضة الخمسينات وأنمطة تفاصيل تشبه  أنظمة الطاقة الشمسية كما تبدو في الصور. 

وتطرقت دار أزياء شانيل لعروض خاصة ممثل تواجد  فتاة علي  حصان شانيل ترفع أكتافها نحو السماء وأعتبر البعض هذه اللفتة من  أفضل الإطلالات التي شوهدت حتى الآن.

وتوالى المصممون في عرض ططذضمجموعاتهم على مدار الأسبوع من الإثنين 24 يناير إلى الخميس 27 يناير 2022، واهتزت باريس على إيقاع أسبوع أزياء الهوت كوتور لربيع وصيف 2022، وذلك بعد أسبوع الموضة الرجالية في الوقت الذي فضلت بعض دور الأزياء ة التنسيق الرقمي للظهور في موسم آخر، فيما عاد البعض الآخر إلى العرض التقليدي دون أن يبخلوا بالوسائل اللازمة لتخيل ديكور استثنائي.

عروض الأزياء الرجالية بأسبوع الموضة في باريس 

وعلى منصة عرض أزياء الرجال لخريف وشتاء 2022-2023 ، قدم جان بول جوتييه عرض ازياء رجالي نجح في الحصول على إشادة الكثير وقبل أيام قليلة من تقديم مجموعة الأزياء الراقية الخاصة بالمصمم جان بول جوتييه، أعطى المصمم البلجيكي جلين  مارتينز ، مع علامته التجارية Y / Project ، مكان الصدارة لبعض تفاصيل الملابس  الساخرة والتي أحدثت ضجة كبيرة في التسعينات حيث وضعت بعض الزخارف بألوان مختلفة وتم إلحاقها ببعض الصور الظلية من العرض وظهرت أجساد الذكور والإناث على التنانير والسراويل والسترات الجينز. 

 

 

عروض أزياء 2022 اسبوع الموضة بباريس جان بول جوتييه شانيل أزياء الهوت كوتور في باريس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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