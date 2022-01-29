السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا: لا داع للذعر من الموجة الثالثة لكورونا

كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا

أكد وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادكين اليوم السبت أنه لا داعي للخوف والزعر من الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن صادكين قوله إنه منذ الإعلان عن أول خمسة مرضى من متغير فيروس كورونا "أوميكرون" في 16 ديسمبر الماضي وحتى نهاية يناير الجاري، ارتفعت حالات كورونا في البلاد بعد الانخفاض لفترة وجيزة بعد الموجة الثانية في يونيو ويوليو الماضي، وأنه منذ الأربعاء الماضي، تم تسجيل حوالي 1988 مريضًا مصابًا بأوميكرون بينما بلغ العدد اليومي لحالات كورونا 9905 حتى يوم أمس الجمعة.

وقدر وزير الصحة أن عدد الحالات سيستمر في الزيادة حتى الذروة من فبراير إلى أوائل مارس المقبلين، مع كون متغير أوميكرون هو السبب الرئيسي، وبناءً على بيانات صحية، يعتبر أوميكرون ناقل حركة سريع بخمسة أضعاف معدل نظيراتها السابقة، وليس فقط إندونيسيا ولكن العديد من البلدان سجلت أيضًا زيادة كبيرة في الحالات الإيجابية بسبب أوميكرون.

واختتم أن الحكومة أعدت تدابير واستراتيجيات مختلفة لمواجهة الزيادة وتعلمت من التجارب السابقة، في التعامل مع الموجة الأولى والثانية من جائحة كورونا.

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