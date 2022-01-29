السعودية تعرب عن إدانتها للهجوم الصاروخي على مطار بغداد

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن إدانتها للهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي.

وذكرت الخارجية السعودية في بيانها: "رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب".

وأكدت الوزارة بحسب البيان، أنها تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار بغداد الدولي في العراق.

وشددت على موقف المملكة الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مجددة وقوفها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

وفي وقت سابق من اليوم شن مجهولون هجومًا بستة صواريخ استهدف مطار بغداد الدولي، ما أسفر عن إصابة طائرات ركاب مدنية للخطوط العراقية.

فيما ذكرت قوات الأمن العراقية إنها توصلت لخيوط مهمة حول المسئولين عن استهداف المطار للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأضافت أن "استهداف مطار بغداد يهدف إلى تقويض الجهد الحكومي في استعادة الدور الإقليمي للبلاد".

وأشارت إلى أن "الهجوم على مطار بغداد يستهدف إعاقة نشاط الخطوط الجوية في أن تكون بطليعة الدول في مجال النقل والملاحة الجوية".

ولفتت إلى أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية عثرت على 3 صواريخ داخل منصة للإطلاق في قضاء أبوغريب وتمكنت من إبطال مفعولها".