السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب تسرب غاز.. أهالي تلا يشيعون جنازة 3 جثامين من أسرة واحدة

جنازة
جنازة

شيع أهالي المنوفية، جنازة 3 أشخاص من أسرة واحدة توفوا بسبب تسريب الغاز بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا.

وصرحت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، بدفن 3 جثامين من أسرة واحدة بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب قرار الطب الشرعى .

وكانت شهدت إحدى قرى مركز تلا قرية صفط محافظة المنوفية حادثة مأساوية راح ضحيتها أسرة مكونة من أب واثنين من أبنائه وابنته في المستشفى في حالة حرجة بسبب الاختناق من تسرب الغاز والمعروفة باسم "إسفكسيا الاختناق" والتى تحدث نتيجة عدم توفر الأكسجين لأنسجة الجسم بكمية كافية، وهو ما أكده الكشف الطبى الذى وقع على الضحايا بعد الوفاة.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، يفيد بمصرع أسرة مكونة من أب واثنين من أبنائه وابنته في المستشفى في حالة حرجة بسبب الاختناق من تسريب والمعروفة باسم "إسفكسيا الاختناق" والتى تحدث نتيجة عدم توفر الأكسجين لأنسجة الجسم بكمية كافية، وهو ما أكده الكشف الطبى الذى وقع على الضحايا بعد الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

الكشف الطبى مركز شرطة تسريب الغاز محافظة المنوفية النيابة العامة 3 جثامين تحرير محضر الكشف الطب أهالي تلا

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