السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. «مصر للطيران» تسير رحلة خاصة إلى «ياوندي» بالكاميرون

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصر للطيران غدا الأحد ٣٠ يناير خامس رحلاتها الخاصة الي مطار " ياوندي" بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحلة رقم MS3042  بأحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9Dreamliner سعة ٣٠٩ ركاب والمعروفة بإسم "طائرة الأحلام"  لدعم  منتخب مصر في مباراة الدور ربع النهائي المقامة غدا  الأحد أمام منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية  . وتواصل الشركةالوطنية مصر للطيران راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمنتخب  والمشجع المصري مؤازرتها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلالمشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

شرم الشيخ المطارات المصرية مصر للطيران طائرة الاحلام نقل المشجعين المصريين ياوندي المنتخب الوطني

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