غدًا.. «مصر للطيران» تسير رحلة خاصة إلى «ياوندي» بالكاميرون

تسير مصر للطيران غدا الأحد ٣٠ يناير خامس رحلاتها الخاصة الي مطار " ياوندي" بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحلة رقم MS3042 بأحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9Dreamliner سعة ٣٠٩ ركاب والمعروفة بإسم "طائرة الأحلام" لدعم منتخب مصر في مباراة الدور ربع النهائي المقامة غدا الأحد أمام منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية . وتواصل الشركةالوطنية مصر للطيران راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري مؤازرتها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلالمشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.