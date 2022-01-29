السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر لدى الدنمارك يلتقى رئيس هيئة الطاقة وقيادات مجموعة ميرسك العالمية

لقاء السفير المصري
لقاء السفير المصري في الدانمارك

التقى سفير  مصر في كوبنهاجن كريم شريف، برئيس هيئة الطاقة الدنماركية لمناقشة سبل دعم العلاقات المتميزة القائمة بين الهيئة ووزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والتحضير للزيارة القادمة لوفد من الوكالة الدنماركية للطاقة إلى القاهرة فى فبراير 2022.

وجاء ذلك فى إطار تبادل الخبرات فى مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، ومواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الدنماركية فى مجالي الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي.

اجتماع السفير المصري في الدنمارك

وعلى صعيد التحضير  للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التي ستستضيفها مصر العام الجاري، فقد أقام السفير المصرى مأدبة عشاء على شرف القيادات العليا لمجموعة ميرسك العالمية والمتمثلة فى الرئيس التنفيذى للشركة ونائبيها لشئون العلاقات العامة والطاقة النظيفة.

وحضر المأدبة مسئول التواصل الحكومى بميرسك مصر هاني النادي، وذلك لمناقشة الخطط المزمعة للشركة فى مجال الطاقة النظيفة ومتابعة الاتصالات الجارية مع الجهات المعنية فى مصر لتعزيز تواجدها على الأرض، ومناقشة خطط الشركة للتحول إلى الطاقة النظيفة بحلول عام 2024.

مصر سفير مصر الدانمارك مجموعة ميرسك الكهرباء الطاقة المتجددة

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