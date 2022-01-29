انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة

أمرت نيابة العجوزة بانتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، الذي شب داخل شقة سكنية بالعجوزة، والوقوف على أسبابه، وفحص الخسائر والتلفيات، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بأحد العقارات بشارع أحمد عرابي بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بشارع أحمد عرابي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين نشوب حريق بمخلفات داخل شقة بالطابق الرابع وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.