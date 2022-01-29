رئيس بولندا يطلب من البرلمان التجديد لمحافظ البنك المركزى

طلب الرئيس البولندي آندريه دودا من البرلمان الموافقة على التجديد لمحافظ البنك المركزي آدام جلابينسكي، لفترة ثانية في منصبه، تمتد لست سنوات.

وقال المساعد الرئاسي، باول سزروت، لوكالة الأنباء البولندية "بي آيه بي" إن هذه الخطوة تعكس تقييما إيجابيا لجهود جلابينسكي، في الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد البولندي.

يشار إلى أن جلابينسكي، الذي يبلغ من العمر 71 عاما، والذي تنتهي فترته الحالية في المنصب في يونيو المقبل، نظم عمليات خفض أسعار الفائدة السريعة إلى ما يقرب الصفر خلال ربيع عام 2020 كما أنه بدأ أول برنامج في تاريخ البنك لشراء السندات، وهو ما ساعد في تمويل الدعم المالي الذي قدمته الدولة للشركات خلال عمليات الإغلاق في إطار مكافحة كورونا.

ورغم ذلك، واجه جلابينسكي انتقادات خلال الشهور الأخيرة، على خلفية عدم قيامه بما يكفي لكبح جماح التضخم، وكذلك الجدل المثار بشأن العودة بالسياسة النقدية للوراء، بسحب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وبدأ المركزي البولندي رفع أسعار الفائدة العام الماضي، في خطوة كانت متوقعة في ظل مقاومة جلابينسكي في السابق لإجراءات تشديد السياسة النقدية.

ويذكر أن تأثر الاقتصاد البولندي إثر أزمة فيروس كورونا المستجد حيث سجلت بولندا 57 ألفا و265 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 271 وفاة جديدة بالفيروس، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وسجلت بولندا أعلى حصيلة إصابات بكورونا أمس الأول الخميس، 27 يناير، بواقع 57 ألفا و659 إصابة، وتم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 8 أبريل 2021 بواقع 956 وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و752 ألف و700 إصابة، والوفيات إلى 104 آلاف و907.