السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. بحث آليات إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية في الرياض وجدة 

خالد ابو المكارم
خالد ابو المكارم

تعقد المجالس التصديرية، غدًا الأحد، اجتماعا عبر زووم  بمشاركة المكتب التجارى في جدة مع شركة ضمان المحدودة السعودية وذلك لبحث آليات تنفيذ المقترح الذي تقدمت به الشركة السعودية  وهو إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية بكل من مدينتى الرياض وجدة وذلك بصفة مبدئية تمهيدا للتوسع فى باقى المدن السعودية لاستغلال حالة الرواج الحالية بالسوق السعودى وبهذا تكون الشركة السعودية وكيلا حصريا للشركات المصرية التي ستعرض منتجاتها بالمركز التجارى وفقا للقانون السعودي.
وكان اجتماعا قد عقد منتصف الشهر عرضت فيه الشركة السعودية علي ممثلي المجالس تقديم مجموعة من الخدمات تتمثل فى تأمين موقع مناسب يضم الشركات المصرية تحت سقف واحد فى مكان مميز فى جدة، وكذا  تأمين مستودعات تخزين وتأمين التأشيرات للشركات المصرية الراغبة في ذلك وتأمين شركات تخليص البضائع وتأمين شهادة المواصفات والمقاييس لدخول السلع بالتنسيق مع المصدر المصرى وتأمين الخدمات اللوجيستية (النقل وخلافه) وإنهاء المعاملات الخاصة بوزارتى التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية  انه تم طلب عقد الاجتماع  مع الشركة السعودية لمناقشة العرض المقترح بالتفصيل وطرح التساؤلات التي اثارتها الشركات المصرية وخاصة ان المنتجات مختلفة وبالتالي أسلوب عرضها لابد أن يكون مختلف في المواد الخام والسلع الوسيطة تحتاج لتعامل والسلع النهائية تحتاج لأسلوب عرض مختلف وفي كل الأحوال كما يقول الأمر يحتاج إلي مخازن للبضائع الحاضرة
ومناطق لوجيستيكا .

 وأضاف أنه مطلوب جس نبض السوق أولا من خلال تحديد القطاعات المستهدفة والمنتجات المطلوبة في السوق السعودي لتأتي مرحلة تشبيك الأعمال مابين المصدر المصري والمستورد السعودي وهو مايعطي فرصة للشركات المصرية للتعرف عن قرب على ماهية الفرص المتاحة بالسوق السعودي.

المجالس التصديرية غدا الأحد اجتماع المكتب التجارى في جدة إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية الرياض السوق السعودي

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غدًا.. بحث آليات إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية في الرياض وجدة 

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