السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدواجن بالسوق المحلي اليوم

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الدواجن بالمزرعة والسوق المحلي اليوم السبت 29-1-2022، وذلك بمختلف أنواعها الحمراء والبيضاء، وتتغير أسعار الدواجن الحمراء والبيضاء على حسب الشركات المنتجة لها، حيث تتراوح أسعارها بين 26 و38 جنيهًا، وذلك على اختلاف أنواعها.

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بالسوق المحلي، حيث سجلت في المزرعة 26 جنيهًا للكيلو منها ،بينما شهدت أسعار الدواجن الحمراء «الساسو» ارتفاعًا عند سعر 38 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار الكتاكيت في السوق المحلي اليوم، للكتكوت الأبيض 7 جنيهات، وسجلت أسعار الكتاكيت الحمراء 6.5 جنيهات للكتكوت الواحد، «وتختلف الأسعار على حسب كل مزرعة».

 أسعار البط في المزرعة وجاءت على النحو التالي:
سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 34 جنيهًا ،ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 22 جنيهًا.

في حين سجل سعر كيلو البط المولار 26 جنيهًا ،وبلغت القيمة الشرائية لفرخ البط المسكوفي 7.5 جنيهات ،كما سجل سعر فرخ البط الفرنساوي 6 جنيه للواحد ،وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 12 جنيهًا ،وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 60 جنيهًا.

أسعار الرومي
وشهدت أيضًا أسعار الرومي الأبيض لحم البدارة وزن (14 ك : 22 ك) سعر 35 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر الرومي البرونزي لحم البدارة وزن (4 ك : 6 ك) 40 جنيهًا للكيلو.

حافظت أسعار البيض اليوم السبت 29-1-2022 على استقرارها في السوق المحلي ومنافذ البيع الحكومية، وذلك وفقًا لسعر المزرعة، حيث تراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 47.5 لـ 48 جنيهًا ،وتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 50.5 لـ 51.5 جنيه.
وتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 59 لـ 60 جنيهًا.

علمًا بأنه يتم طرح أكثر من 1000 طبق بيض مائدة يوميًا بالمنافذ، وذلك ضمن إطار التعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية وإتحاد منتجي الدواجن والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة.

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