السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يتفقد جسرًا منهارًا ويعد بتجديد البنى التحتية فى أمريكا

بايدن
بايدن

تفقد جو بايدن الأضرار التي نجمت عن انهيار جسر في مدينة بيتسبرغ، ما أدى إلى تغيير برنامج رحلة كانت مقررة قبل الحادث، ومخصصة لمشاريع البنى التحتية التي وضعها الرئيس الأمريكي.

وقال بايدن أمام الجسر المتهدم الذي غطته الثلوج "إنه أمر لا يصدق".

وحاصرت الثلوج حافلة وعددًا من الآليات بعد انهيار الجسر الذي لم يسفر عن سقوط قتلى.

وأوضحت خدمات الطوارئ في بيتسبرغ ثاني أكبر مدينة بعد فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا (شرق) أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لكن حياتهم ليست في خطر.

وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ "إنها معجزة"، في رأي وافق عليه الرئيس بايدن، مؤكدًا أن "هناك عددًا من الجسور في بيتسبرغ أكثر من أي مدينة أخرى في العالم".

وأضاف بايدن الذي دفع منذ أشهر باتجاه خطط هائلة للإنفاق على البنى التحتية "سنصلح كل هذه الجسور. سيحدث تغيير هائل. هناك 43 ألفًا منها (الجسور) وسنرسل الأموال".

في صدفة ملفتة، اختار بايدن في 20 يناير بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه الرئاسة، التحدث بالتحديد أمام لوحة كبيرة عُرضت عليها صور جسور في حالة سيئة.

وتعد خطة الإنفاق الكبرى التي تبلغ قيمتها 1,2 تريليون دولار للطرق والجسور أو الإنترنت عالي السرعة وأقرها الكونجرس في نهاية العام الماضي مع معارضة بعض الجمهوريين، واحدًا من النجاحات النادرة اليوم للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

ووعد جو بايدن الذي لم يعد يحظى بثقة أكثر من نحو أربعين بالمئة من الناخبين مع اقتراب انتخابات تشريعية قد تكلفه وأغلبيته البرلمانية الضئيلة في الخريف، بزيادة لقاءاته مع الأمريكيين.

وبعد عام أطلق خلاله الوعود بحدوث تغييرات اقتصادية واجتماعية كبيرة في الولايات المتحدة، اضطر البيت الأبيض إلى خفض سقف طموحاته.

جو بايدن مدينة بيتسبرغ الرئيس الأميركي انهيار جسر الطوارئ

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وائل لطفي

عود على بدء

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