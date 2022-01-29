91 مليار جنيه إيرادات و344 ألف رحلة.. الإحصاء يعلن مؤشرات النقل الجوى قبل الجائحة

يعد قطاع الطيران واحدًا من أبرز القطاعات التى تأثرت بشدة بتداعيات جائحة فيروس كورونا العالمية، وتفاقمت خسائره خلال العامين الماضيين على مستوى دول العالم من بينها مصر، رغم ما حققه القطاع محليًا من إنجازات قبل الجائحة، والتى كشف تفاصيلها تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير بيانات التقرير الذى حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن عدد شركات الطيران الوطنية بلغ 17 شركة منها 8 شركات قطاع عام/ أعمال عام، و9 شركات قطاع خاص، وبلغ عدد الطائرات المستخدمة فى الشركات الوطنية 182 طائرة منها 88 طائرة بالقطاع العام/ الأعمال العامبنسبة 48.4% و94 طائرة بالقطاع الخاص بنسبة 51.6%.

ويقدر إجمالى متوسط عدد المشتغلين بشركات الطيران الوطنية 35566 مشتغلًا عام 2019-2020 منها 30794 مشتغل بالقطاع العام/ الأعمال العام بنسبة 86.6، و4772 مشتغل بالقطاع الخاص بنسبة 13.4%.

وبلغ إجمالى قيمة الأجور النقدية والمزايا العينية والتأمينات الاجتماعية بشركات الطيران الوطنية 6.9 مليار جنيه عام 2019-2020، فيما بلغ إجمالى قيمة المستلزمات السلعية 11.1 مليار جنيه والمصروفات الخدمية 18 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى 25.2 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة إيرادات النقل الجوى للركاب والبضائع قبل الجائحة 91.3 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى حركة الرحلات للمطارات 344 ألف رحلة عام 2019 مقابل 314.4 ألف رحلة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 9.4%.

وبلغ إجمالى حركة الركاب للمطارات 39.7 مليون راكب عام 2019 مقابل 45.6 مليون راكب عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

وبلغ إجمالى كمية البضائع المنقولة 323.5 ألف طن عام 2019 مقابل 321 ألف طن عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 0.8%.

وبلغ إجمالى الحركة الدولية والمحلية لطائرات "الركاب، البضائع" بالمطارات 127.2 ألف رحلة عام 2019/ 2020 منها 76.7 ألف رحلة بالقطاع العام/ الأعمال العام بنسبة 60.3%، 50.5 ألف رحلة بالقطاع الخاص بنسبة 39.7%.

وبلغ إجمالى الحركة الدولية والمحلية للركاب 13.8 مليون راكب عام 2019-2020 منها 8.6 مليون راكب بالقطاع العام/ الأعمال العام بنسبة 62.8%، و5.1 مليون راكب بالقطاع الخاص بنسبة 37.2%.

وبلغت كمية البضائع المنقولة 39.6 ألف طن عام 2019-2020 منها 39 ألف طن بالقطاع العام/ الأعمال العام بنسبة 98.4%، 0.6 ألف طن بالقطاع الخاص بنسبة 1.6%.

وبلغ عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران الوطنية 20 مطارًا.