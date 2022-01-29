121 ألف إصابة بكورونا في روسيا وتونس

سجلت روسيا وتونس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 121.660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسجل مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، 113 ألفا و122 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.

وذكر المركز - بحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية - أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل 668 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، فيما تعافى من الإصابة 30 ألفًا و10 أشخاص في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن 14 ألفًا و570 مصابا بكوفيد-19 تم نقلهم إلى المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة بنسبة 3.7 بالمائة مقارنة باليوم السابق.

وفي المجمل، سجلت روسيا منذ بداية الجائحة أكثر من 11,6 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 330 ألف حالة وفاة ناجمة عنه.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 8 آلاف 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 13 حالة.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم - أنه تم تسجيل 9 آلاف و531 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين 755 ألفا و607 حالات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفا و170 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 893 ألفا و248 حالة منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.

وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1014 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة 183 حالة، و47 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطعيم 5 آلاف و523 شخصا بلقاح فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا، خلال مارس الماضي، 6 ملايين و222 ألفا و157 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و583 ألفا و342 شخصا بجرعتين من اللقاح، ومليون و638 ألفا و815 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون، مشيرة إلى أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و731 ألفا و605 جرعات، فيما بلغ عدد المسجلين على المنظومة الصحية 7 ملايين و822 ألفا 341 شخصا، داعية المواطنين إلى سرعة التسجيل بالمنصة الصحية.