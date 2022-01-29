إصابة شاب بطلق ناري في الساق بقرية القلعة بقنا

أُصيب شاب، اليوم السبت، بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية القلعة التابعة لمركز قفط جنوب قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها بعد الانتقال لمقر الواقعة لكشف الملابسات.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شاب بطلق ناري في الساق بقرية القلعة في قفط، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة.

وأسفرت الواقعة عن إصابة (محمود.م.ع)، 23 عامًا، بطلق ناري في الساق اليمنى، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى قفط، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى.