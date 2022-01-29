السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب بطلق ناري في الساق بقرية القلعة بقنا

طلق ناري
طلق ناري

أُصيب شاب، اليوم السبت، بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية القلعة التابعة لمركز قفط جنوب قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها بعد الانتقال لمقر الواقعة لكشف الملابسات.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شاب بطلق ناري في الساق بقرية القلعة في قفط، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة.

وأسفرت الواقعة عن إصابة (محمود.م.ع)، 23 عامًا، بطلق ناري في الساق اليمنى، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى قفط، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى.

الأجهزة الأمنية إصابة شاب بطلق ناري قفط جنوب قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

أمطار ورياح وشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس الـ 72 ساعة المقبلة

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

طقس اليوم.. صقيع وأمطار ورياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية

الرئيس السيسى ونظيره السنغالى يلتقطان صورة تذكارية

أهرامات الجيزة ضمن قائمة عجائب الدنيا الأقل تكلفة في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة