سول وطهران تجريان محادثات بشأن الأصول المجمدة

تعتزم كوريا الجنوبية وإيران إجراء مشاورات على مستوى مجموعات عمل الشهر المقبل في سول لمناقشة سبل حل الصراعات المستمرة منذ سنوات بسبب أرصدة طهران المجمدة بموجب العقوبات الأمريكية، حسبما ذكر مصدر مطلع لوكالة أنباء "يونهاب"، اليوم السبت.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، لا تزال العلاقات الثنائية متوترة بشأن أموال إيرانية تبلغ 7 مليارات دولار أمريكي مجمدة في بنكين كوريين بموجب العقوبات الأمريكية، والتي تم فرضها مجددا في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 .

وقد جذبت القضية الشائكة اهتمامًا متجددًا، مع وصول المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي إلى مرحلة حاسمة، حيث يطلب المسؤولون الإيرانيون رفع العقوبات من أجل التوصل إلى اتفاق.

ويقول مسؤولو "سول"، إنه من المتوقع أن تبحث مجموعات العمل المقترحة تفاصيل التحويل المحتمل للأموال بمجرد رفع العقوبات وكذلك مناقشة نواحي أخرى حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال المصدر لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية: "من المتوقع أن تبحث مجموعات العمل بشكل أساسي طريقة سداد الأصول الإيرانية إذا تم رفع العقوبات الأمريكية.. ويمكن أن تبحث أيضًا إمكانية استئناف واردات النفط من إيران بمجرد رفع العقوبات".