الإمارات.. تعويم سفينة حاويات جنحت فى مياه دبى

أعلنت سلطة مدينة دبي الملاحية نجاحها بتعويم سفينة حاويات جنحت في مياه الإمارة بالقرب من نخلة ديرة أمس، خلال توجهها من ميناء خالد في الشارقة إلى ميناء خليفة في أبو ظبي.

وأوضح المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، سعيد بن خليفة، أن السلطة تلقّت خبر جنوح سفينة حاويات "ثورسويند THORSWIND" أمس، مضيفًا أنه تم عقد اجتماعات عاجلة مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للإسراع في إعادة تعويم سفينة الحاويات، وبالتنسيق مع ميناء راشد.

وقال إن سلطة مدينة دبي الملاحية تواصلت مع عدد من الجهات والهيئات المعنية لضمان السلامة الملاحية والحفاظ على البيئة البحرية وكافة الوسائل البحرية، حيث بدأت السلطة في الإشراف على عملية إعادة تعويم سفينة "ثورسويند" التي يبلغ وزنها أكثر من 20 ألف طن وعرضها 29.8 مترًا بطول 183.5 مترًا، دون أي بلاغ عن أي إصابات أو تسريبات أو حدوث أي تأثيرات على حركة الملاحة في مياه الإمارة.

وأشاد "بن خليفة" بالتحرك السريع من قبل فريق سلطة مدينة دبي الملاحية وكافة الفرق المختصة التي أشرفت على حل الموقف منذ الإبلاغ عن جنوح سفينة الحاويات وحتى نجاح فرق الإنقاذ المختصة في إعادة تعويمها واستئناف السفينة لرحلتها مجدداً خلال وقت قياسي.

وعلى صعيد آخر، أعلن المعرض العالمي إكسبو دبي تأجيل حفل كان مقررًا في 30 يناير الجاري، لظروف طارئة.

وقال إكسبو دبي في بيان: "يؤسفنا أن نعلِم زوارنا بأنه نظرًا لظروف طارئة، سيتم تأجيل حفل كايروكي، الذي كان من المقرر إقامته في 30 يناير على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي وسيعلن عن موعد جديد للحفل قريبًا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار البيان إلى أنه في بعض الأحيان، وطيلة فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي، قد تلغى بعض الفعاليات والعروض المقرر إقامتها أو قد تؤجل لأسباب مختلفة.

وأمس الثلاثاء، سجل المعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي" 10 ملايين و836 ألفًا و389 زيارة بفضل ما حققه أسبوع الأهداف العالمية، الذي أقيم خلال الفترة من 15 حتى 22 يناير على هامش المعرض بالتعاون مع الأمم المتحدة، من شعبية مماثلة، من خلال مجموعة فعّالة من المنتديات، وحلقات النقاش، والأنشطة المثيرة للاهتمام التي نظمت على هامشه.

وساهم أسبوع الأهداف العالمية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء- في تحقيق المزيد من التقدم نحو الوصول لأهداف التنمية المستدامة، وهي مخطط يهدف لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، عبر معالجة بعض التحديات العالمية، مثل الفقر، وعدم المساواة، والصحة والتعليم، والتغير المناخي، ويواصل "إكسبو 2020 دبي" التزامه بتعزيز أهداف التنمية المستدامة، عبر توفير منصة لصنع تأثير إيجابي من أجل مستقبلنا المشترك.