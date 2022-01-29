الليلة .. افتتاح معرض الفنانة دكتورة سالي الزيني "المشهد"

يفتتح بجاليري آرتس هاب بالشيخ زايد، في السادسة من مساء اليوم السبت، المعرض الفردي الخاص للفنانة التشكيلية دكتورة سالي الزيني، والذي يقام تحت عنوان "المشهد"، ويستمر حتى 12 فبراير المقبل.

وبحسب الفنانة سالي الزيني عن معرضها "المشهد"، هو مشروع فني ممتد في الفترة من 2018 وحتي 2022، لم يعرض بعد بأي من القاعات الخاصة أو الرسمية، تم توثيقه نظرياً وقُدم جزء منه للتقييم أكاديمياً بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة في 15 ديسمبر 2018.

وتتناول لوحات معرض "المشهد" أدب الستينات في القرن العشرين وتأثيره في السينما الروائية المصرية، وذلك من خلال رؤية معاصرة للمشهد الأعلى بالفيلم Master Scene، وهو المشهد المؤثر الذي لا يُمحى من الذاكرة الجمعية، أو المشهد الذي يُلخص الفيلم، أو ذلك المستقر في وجداني بشكل خاص، في لوحات تشكيلية تحمل نصوصاً كتابية، حيث يتناول المشروع السمات المميزة لأدب الستينات، وتأثير التجربة الناصرية في حركة الأدب في تلك الفترة، حيث فرضت الإشتراكية قواعدها على سلوك المجتمع وتنظيماته، بالتزامن مع البداية الرسمية للقطاع العام السينمائي، وتلك الفترة الزاهرة في تاريخ السينما المصرية، والمأخوذة عن أعمال روائية لأدباء فترة الستينات من القرن العشرين.

يقدم المشروع نصوصاً بصرية موازية لتلك المشاهد التي حفرت بالذاكرة، بطرح تشكيلي خاص للمشهد السينمائي الأعلى، وبتوليفة خاصة من مجموعة من المشاهد المؤثرة بالفيلم، بعد إضافة إنطباعات الفنانة سالي الزيني الخاصة حول تلك المشاهد، والتي تختلف في معالجتها عن الشكل المباشر للمشهد السينمائي الأصلي، من خلال عشرين عملاً فنياً بتقنية الوسائط المختلطة mixed media على توال.

وعن أبرز المشاهد التي تناولتها بأعمالها قالت "الزيني": مشاهد لمجموعة من أبرز أفلام الستينات من القرن الماضي والمأخوذة عن روايات لأشهر أدباء الستينات، يحيي حقي "البوسطجي"، نجيب محفوظ "القاهرة٣٠"، "بداية ونهاية" "زقاق المدق" ثرثرة فوق النيل السمان والخريف ميرامار.

يوسف السباعي (رد قلبي)، إحسان عبد القدوس (لا أنام / النظارة السوداء / أنا حرة / الوسادة الخالية / في بيتنا رجل / لا تطفيء الشمس/ أنف وثلاثة عيون)، أحمد رشدي صالح (الزوجة الثانية)، جمال حماد (غروب وشروق)، لطيفة الزيات (الباب المفتوح)، ثروت أباظة (شيء من الخوف)، وطه حسين (دعاء الكروان)."

يذكر أن الفنانة الدكتورة "سالي الزيني" أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة – حلوان، لها مشاركات فنية عديدة منها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 2005، معرض مؤسسة "ماكميلان" العالمية (إرسم لأفريقيا) 2007، معرض ألوان مائية - "فابريانو" - إيطاليا 2012، معرض (Inter-Art) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة "Nations-Water- Cultures" نيويورك 2013، معرض (الفن يلتقي الموسيقى) إيطاليا 2013، ملتقى الأقصر الدولي للتصوير الزيتي 2013، معرض "كفافيس" العالمي - اليونان / مصر 2013، مؤسسة (Inter-Art) - المعرض الدولي (أرض- نار- ماء) – فرنسا 2014، معرض صورة العالم – إيطاليا 2014، بينالي الجرافيك القاري للأعمال الصغيرة رومانيا 2014، ورشة عمل "صيفنا ألوان" البحرين 2014، المعرض الدولي "الفن من أجل السلام" أرمينيا 2015، معرض فردي "في الحديقة" 2015، ملتقى البرلس الثاني للرسم على الحوائط والمراكب 2015-2020 وغيرها.