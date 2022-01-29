إيقاف أعمال حالتى بناء للمخالفة وعدم وجود تراخيص فى قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أنها تحرص على منع أي حالة بناء عشوائي وبدون ترخيص، بنطاق مدينة قنا وتوابعها، لمنع إنتشار العشوائيات وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وذكر بيان الوحدة المحلية، أنه قد تمكنت رئاسة حي المعنا وحي المصالح بضبط وإيقاف الأعمال لحالتي بناء دون ترخيص بنجع نصرالله ومنطقة المعنا وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأوضح أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، أن الوحدة المحلية حريصة على عدم انتشار العشوائيات وإيقاف أي أعمال بناء دون ترخيص أو على الرقعة الزراعية أو أراضي أملاك الدولة لتنفيذ توجيهات وحرص القيادة السياسية ومحافظ قنا، وأنه يجري التشديد بصفة مستمرة على رؤساء القرى والأحياء بالمرور اليومي على جميع المناطق والنجوع وضبط وإيقاف أي حال بناء دون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكان قد أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، يوم الخميس أول أمس، أنها شنت حملة مكبرة برئاسة أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، لإزالة ورفع جميع الإشغالات بميدان الانصاري بشارع السهريج وسط مدينة قنا.

وأوضح رئيس المدينة، أن الحملة جاءت بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقنا برئاسة العقيد عمرو الضبع، وحضور النقيب أمير عمارة، والنقيب محمد مجدي، لرفع جميع الإشغالات والتعديات بميدان الانصاري لتسير الحركة وتمهيداً لتركيب الانترلوك ورفع كفاءة الشارع ، وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر مخالفة إشغال وتعدي على الطريق العام، ورفع أكثر من 70 حالة إشغال للباعة الجائلين.

وتابع بالذكر أن الوحدة المحلية قد خصصت 6 مليون جنيه بالخطة الإستثمارية لعام 2021 - 2022 لتجديد ورفع كفاءة شارع السهريج وتركيب بلاط الانترلوك لأول مرة بمدينة قنا ، التى يجري بها الأعمال لأهمية الشارع بالمدينة.