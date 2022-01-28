السلع التموينية تتعاقدعلى شراء 420 ألف طن قمح مستورد

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح روماني، و أوكراني، و روسي.



وذكرت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أنه ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية ، مشيرة إلى أنه تم شراء 60 ألف طن قمح روماني، و 60 ألف طن قمح روسي ،و60 ألف طن قمح أوكراني، للشحن في الفترة من 5 مارس إلى 15 مارس المقبل.



وأضافت: تم شراء 120 ألف طن أوكرانى، و60 ألف طن قمح روماني و60 ألف طن قمح روسي للشحن في الفترة من 16 مارس إلى 26 مارس المقبل.

كانت قد استقرت أسعار القمح لدى تجار الجملة، خلال تعاملات في السوق المحلي بعد التراجع الذي شهدته أمس وعلى الصعيد العالمي، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في الجلسة الصباحية لتداولات بداية الأسبوع، ببورصة شيكاغو للتجارة، إذ انخفضت قيمة عقود شهر مارس وشهر مايو.

وجاءت أسعار القمح محليًا على النحو التالي:

استقر سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل سعر الطن 5,630 جنيهًا، وثبت سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 5,600 جنيه للطن في السوق المحلي، كما استقر سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5%، ليسجل 5,570 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

أسعار العقود الآجلة للقمح فى بورصة شيكاغو

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم في بورصة شيكاغو للتجارة، إذ انخفض عقد مارس لتداول القمح بمقدار بلغ 6.75 سنتًا، ليصل إلى 811.25 سنتًا لكل بوشل.

كما انخفضت أسعار عقود مايو الآجلة لتداول القمح، بمقدار 5.25 سنتًا، لتصل إلى 817 سنتًا لكل بوشل.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، حتى لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى "3.4" مليون طن بدلًا من "1.2" مليون طن قبل عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة الطاقات التخزينية 3 أضعاف ما كان عليه قبل عام 2014، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف التي كانت تصل إلى 15%.

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء "35" صومعة جديدة خلال الفترة من 2014 حتى الآن للشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين إحدى شركات وزارة التموين، حيث بلغ عدد الصوامع التابعة للشركة 44 صومعة بدلًا من 9 صوامع قبل عام 2014، كما تم تطوير الصوامع المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد 21 صومعة لتواكب التقنيات الحديثة للتخزين والحفاظ على سلامة وجودة المخزون.