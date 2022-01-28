السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أعراض جسدية للاكتئاب تظهر قبل الشعور بتقلب المزاج

الاكتئاب
الاكتئاب

لا نجمع في كثير من الأحيان بين الاكتئاب والألم الجسدي، لكن أظهرت الأبحاث أن هذا المرض العقلي يمكن أن يكون مؤلمًا ليس نفسيًا فقط بل جسديًا أيضا.

ووفقا لما ذكره موقع «hindustantimes» تظهر الأعراض الجسدية للاكتئاب، قبل ظهور الأعراض النفسية، فيما يلي أكثر الأعراض الجسدية شيوعًا للاكتئاب.

التعب وانخفاض مستويات الطاقة

التعب هو عرض شائع للاكتئاب ففي بعض الأحيان، نشعر جميعًا بمستويات طاقة أقل ويمكن أن نشعر بالخمول في الصباح، حيث يمكن أن يسبب الاكتئاب أيضًا الإرهاق، فالتعب اليومي هو علامة على مرض الاكتئاب.

قلة تحمل الألم

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2015 وجود علاقة متبادلة بين الأشخاص المصابين بالاكتئاب وانخفاض تحمل الألم، بينما أظهرت دراسة أخرى في عام 2010 أن الألم له تأثير أكبر على الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

آلام الظهر والعضلات

اعتقد علماء النفس والأطباء النفسيون أن المشكلات العاطفية يمكن أن تسبب آلامًا مزمنة، من مبينها مشاكل الظهر والعضلات.

الصداع

قد لا يكون سبب صداعك دائمًا هو التوتر، فقد يكون ذلك علامة على الاكتئاب، على عكس الصداع النصفي المؤلم، فإن الصداع المرتبط بالاكتئاب لا يضعف بالضرورة أداء الشخص، ومع ذلك، فإن الصداع ليس المؤشر الوحيد على أن ألمك قد يكون نفسيًا. 

ضعف الرؤية

الاكتئاب قد يجعل العالم يبدو رماديًا وكئيبًا، تشير دراسة بحثية أجريت عام 2010 في ألمانيا إلى أن هذا القلق المتعلق بالصحة العقلية قد يؤثر على بصر المرء، حيث وجد الأفراد المكتئبون صعوبة في رؤية الاختلافات في الأسود والأبيض.

آلام في المعدة

وفقًا لعدد من الباحثين في جامعة هارفارد، يمكن أن يسبب الاكتئاب، التهابًا في الجهاز الهضمي، مع ألم يمكن الخلط بينه وبين أمراض مثل مرض التهاب الأمعاء أو متلازمة القولون العصبي.

كما يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي متوازن وتناول البروبيوتيك إلى تحسين صحة الأمعاء، مما قد يعزز الحالة المزاجية أيضًا.

الاكتئاب القولون العصبي الصداع النصفى مرض الاكتئاب جامعة هارفارد المرض العقلي الأعراض الجسدية للإكتئاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ياسر رزق: «صلى الفجر ونطق الشهادتين»

محمد الباز يكشف عن كنز تركه ياسر رزق قبل وفاته

سعر عقار «مولنوبيرافير» لعلاج كورونا فى مصر

«مصر تصدق الوعد».. الباز يكشف أبرز رسائل زيارة السيسى الإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة