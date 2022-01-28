أعراض جسدية للاكتئاب تظهر قبل الشعور بتقلب المزاج

لا نجمع في كثير من الأحيان بين الاكتئاب والألم الجسدي، لكن أظهرت الأبحاث أن هذا المرض العقلي يمكن أن يكون مؤلمًا ليس نفسيًا فقط بل جسديًا أيضا.

ووفقا لما ذكره موقع «hindustantimes» تظهر الأعراض الجسدية للاكتئاب، قبل ظهور الأعراض النفسية، فيما يلي أكثر الأعراض الجسدية شيوعًا للاكتئاب.

التعب وانخفاض مستويات الطاقة

التعب هو عرض شائع للاكتئاب ففي بعض الأحيان، نشعر جميعًا بمستويات طاقة أقل ويمكن أن نشعر بالخمول في الصباح، حيث يمكن أن يسبب الاكتئاب أيضًا الإرهاق، فالتعب اليومي هو علامة على مرض الاكتئاب.

قلة تحمل الألم

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2015 وجود علاقة متبادلة بين الأشخاص المصابين بالاكتئاب وانخفاض تحمل الألم، بينما أظهرت دراسة أخرى في عام 2010 أن الألم له تأثير أكبر على الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

آلام الظهر والعضلات

اعتقد علماء النفس والأطباء النفسيون أن المشكلات العاطفية يمكن أن تسبب آلامًا مزمنة، من مبينها مشاكل الظهر والعضلات.

الصداع

قد لا يكون سبب صداعك دائمًا هو التوتر، فقد يكون ذلك علامة على الاكتئاب، على عكس الصداع النصفي المؤلم، فإن الصداع المرتبط بالاكتئاب لا يضعف بالضرورة أداء الشخص، ومع ذلك، فإن الصداع ليس المؤشر الوحيد على أن ألمك قد يكون نفسيًا.

ضعف الرؤية

الاكتئاب قد يجعل العالم يبدو رماديًا وكئيبًا، تشير دراسة بحثية أجريت عام 2010 في ألمانيا إلى أن هذا القلق المتعلق بالصحة العقلية قد يؤثر على بصر المرء، حيث وجد الأفراد المكتئبون صعوبة في رؤية الاختلافات في الأسود والأبيض.

آلام في المعدة

وفقًا لعدد من الباحثين في جامعة هارفارد، يمكن أن يسبب الاكتئاب، التهابًا في الجهاز الهضمي، مع ألم يمكن الخلط بينه وبين أمراض مثل مرض التهاب الأمعاء أو متلازمة القولون العصبي.

كما يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي متوازن وتناول البروبيوتيك إلى تحسين صحة الأمعاء، مما قد يعزز الحالة المزاجية أيضًا.