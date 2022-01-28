إقبال كبير على جناح «التضامن» بمعرض الكتاب 2022

شهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي، في الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا من المواطنين المترددين علي المعرض.

وأكدت الوزارة، أن هناك ترددا كثيفا على الجناح بالمعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الأربعاء الماضي، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".

برنامج وعي

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين وكذلك الرسائل التي يقدمها برنامج وعي للتنمية المجتمعية، ويتضمن أنشطة التربية الأسرية الايجابية، وكذلك تنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل، بالإضافة إلي التطوع ودور الشباب في رفع الوعي المجتمعي، حيث يرسل المواطن رسالة مجانية تحمل كلمة تطوع علي رقم 1442، للتطوع في برنامج وعي لتنمية التوعية المجتمعية.

ويستهدف برنامج وعي، أسر تكافل وكرامة، و يناقش 12 قضية مختلفة تتمثل في التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، بالإضافة إلى مكافحة المخدرات لتعريف الأسر بالخط الساخن ومجانية الخدمات وسريتها، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.

ويشمل تعريف الأسر بأهمية التمكين الاقتصادي من خلال توجيه المرأة فى الريف لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقروض ميسرة، كما يستهدف الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، فهو يقوم بتوجيه السيدات المستهدفات بأهمية تنظيم الأسرة وأماكن توفير الخدمة.