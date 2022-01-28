أبرز فعاليات اجتماعات مجلس الوزراء خلال أسبوع (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 22 حتى 28 يناير 2022.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد اجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة، مثل مشروعات التحول الرقمي، وإجراءات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وخطة تطوير مكاتب البريد، فضلاً عن اجتماع لمتابعة إجراءات تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، حيث وجّه بتشكيل لجنة دائمة من المسئولين المعنيين وبرئاسة محافظ الإسكندرية.

وذلك لتذليل أي معوقات ومتابعة تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها مشروعات تسكين سوق الجملة ببرج العرب، وتسكين أهالي المناطق غير المخططة، وكذلك اجتماع لمناقشة خطوات تنفيذ وتطوير وحدات "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، بحضور وزيري التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، ومساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ومدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، والاستشاري الهندسي لمشروع "سكن كريم"، بجانب اجتماع مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بهدف مناقشة مقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

الاعتماد على الطاقة المتجددة

كما تضمنت الاجتماعات، اجتماعًا لمتابعة خطوات زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، وتعزيز الاستفادة من إنتاج مصر من الغاز في التصدير، بحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، ومسئولي الوزارات الثلاث، في حين عقد سيادته اجتماعاً مع وزير المالية لمتابعة عدد من الملفات، منها استكمال مناقشة بنود موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، وكذا متابعة إجراءات إصدار الصكوك السيادية في الأسواق العالمية، وذلك بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة، وكذا جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، بحضور محافظ القاهرة، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، ومدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

إعلان مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء"

وشملت اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات "اللوجستية" لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف COP27، حيث أشار إلى وجود تكليفات من الرئيس بإعلان مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء" وسرعة تشغيل المشروعات السياحية المتعثرة، بحضور وزراءالكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ جنوب سيناء، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ورئيس هيئة التنمية السياحية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة خطوات تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية بمحافظة الأقصر، بحضور وزيري السياحة والآثار، والتنمية المحلية، وبمشاركة عبر الفيديو كونفرانس، من جانب محافظ الأقصر، ونائبه، كما عقد اجتماعاً مع عدد من كبار المصنعين للأتوبيس الكهربائي، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لتشغيل الأتوبيسات الكهربائية في شرم الشيخقبل قمة تغير المناخ، مؤكداً أهمية تعميق المنتج المحلي في تصنيع المركبات صديقة البيئة، بحضور وزراء السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومحافظ جنوب سيناء.

بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة، مثل الاحتفال بعيد الشرطة المصرية السبعين، وأداء الصادرات المصرية غير البترولية والحالة الوبائية بمصر.