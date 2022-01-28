تنفيذ 37 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في 15 محافظة

خلال أسبوع..

نفذ مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير، مجموعة من الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد 37 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى 15 محافظة وهي:

«أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، والدقهلية، والشرقية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية، وقد شملت فعاليات هذه المدارس المحاصيل التالية: القمح 7مدارس، والفول البلدى 2 مدرسة، والبصل 3 مدارس، والبطاطس 3 مدارس، والطماطم 3 مدارس، وبنجر السكر 3 مدارس، وقصب السكر 5 مدارس، والخيار 4 مدارس، والفراولة 1 مدرسة، ونخيل البلح 2 مدرسة، والإنتاج الحيوانى 1 مدرسة، والاستزراع السمكى 3 مدارس.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح استمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية الارشاد والتدريب وبالاشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.

‏وقال الدكتور ياسر حيمرى، المنسق العام للمدارس الحقلية وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية لشؤون الإرشاد والتدريب، إن أنشطة المدارس تناولت العمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية في هذا التوقيت، وكيفية مواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، وسوسة النخيل الحمراء في نخيل البلح.

كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه المدارس أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من إستهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة، وفيما يتعلق بقصب السكر، بالإضافة إلى العمليات الزراعية التى تتم في هذا التوقيت؛ فقد تم التركيز على توعية المزارعين بأهمية تغيير الطريقة التقليدية لزراعة هذا المحصول الإستراتيجى وتبنى طريقة الزراعة بالشتل لما لها من مردود اقتصادى كبير من حيث زيادة الإنتاجية لوحدتى الأرض والمياه.

وفى الاستزراع السمكى فقد تم التركيز على التوصيات الفنية اللازمة للحصول على إنتاجية عالية من هذه المزارع، وأهم الأمراض التى تصيب الأسماء وكيفية معالجتها، وفي الإنتاج الحيوانى تم التركيز علي طرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية إختيار حيوان اللحم.

140 خبيرا فنيا

وقد شارك في تنفيذ أنشطة هذه المدارس، 140 خبيرا فنيا من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعى، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، والمحاصيل السكرية، والإنتاج الحيوانى، والمعمل المركزى لبحوث الحشائش، والمعمل المركزى لأبحاث وتطوير النخيل، والمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، والمعمل المركزى للزراعة العضوية.

جاء ذلك بالاشتراك مع المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة.

تأتي هذه الأنشطة الإرشادية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنفيذ عدد 170 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والسمكى فى 22 محافظة من محافظات الجمهورية.