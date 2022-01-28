«تعليم الشرقية» تنهى الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم على انتهاء المديرية من استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، والتي من المُقرر أن تنطلق غداً السبت الموافق 29 يناير 2022، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022، لتنتهي بمادتي الجبر والحاسب الآلي، مؤكدًا ضرورة توفير جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات.

أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة، مشدداً على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس واللجان الامتحانية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 136 ألف و500 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و415 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2019 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية للصم و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، وذلك أمام 765 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة

أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أن جميع اللجان الإمتحانية جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحان وذلك بعد اجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان من تهوية وإضاءة جيدة، لافتا الي أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب او زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانيه لمواجهة حالات الطوارئ.