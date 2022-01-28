الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الشرقية» تنهى الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم الشرقية
وكيل تعليم الشرقية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم على انتهاء المديرية من استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، والتي من المُقرر أن تنطلق غداً السبت الموافق 29 يناير 2022، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022، لتنتهي بمادتي الجبر والحاسب الآلي، مؤكدًا ضرورة توفير جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات.

أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة، مشدداً على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس واللجان الامتحانية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 136 ألف و500 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و415 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2019 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية للصم و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، وذلك أمام 765 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة 

أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أن جميع اللجان الإمتحانية جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحان وذلك بعد اجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان من تهوية وإضاءة جيدة، لافتا الي أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب او زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانيه لمواجهة حالات الطوارئ.

مستوى امتحانات ضباط مدارس لجنة الخميس القمامة الطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

لخلاف على المرور.. إصابة 3 برش خرطوش أطلقه عليهم عاطل بالهرم

«الاستغناء عن آلاف الموظفين مع تطبيق التحول الرقمي».. الحكومة ترد

15 ألف مشترك.. كل ما تريد معرفته عن برنامج «الدوم» قبل أسابيع من عرضه

البرودة مستمرة رغم توديع «هبة» مصر.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

حان وقت زيارة الطبيب.. علامات تشير إلى إصابتك بـ«أوميكرون»

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة

نفتالى بينت: «نتنياهو» هددني خلال تشكيل الحكومة

وزير فلسطينى: رحيل الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين لن ينتظرا موافقة «بينت»