وكيل «صحة الغربية» يتابع توفير المستلزمات الطبية وانتظام العمل بالمستشفيات

اجتمع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الجمعة، مع مديري الإدارات الصحية وإدارة الطب العلاجي والمستشفيات عبر "كونفرانس "، للاطمئنان على توفر المستلزمات والواقيات والأدوية والاستعداد التام لاستقبال أى زيادة لمرضى كورونا.

كما تناول الاجتماع ، عرض جميع المشكلات وحلها وتذليل العقبات التي تواجه مديري المستشفيات، موجها بالالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية ومعايير مكافحة العدوى والجودة، والمرور المستمر من قيادات المديرية ومديرى المستشفيات لتوفير الخدمة الصحية الصحيحة للمرضى، وإتباع بروتوكول دخول المرضى للعناية المركزة.

إلى ذلك أجرى وكيل الوزارة مرور على مستشفى المنشاوى العام بطنطا، يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، لمتابعة توفير أدوية بروتوكول العلاج لفيروس كورونا والواقيات والأدوية، وكذا المرور على أقسام الطوارئ والغسيل الكلوى وإستبيان للمرضى عن الخدمة، والاستماع للشكاوى وحلها أثناء المرور فى وجود مدير المستشفى،

كما تابع ، تجهيز غرفة وحدة إنتاج الأكسجين تبرع عن طريق المجتمع المدني مشيدا بالطواقم الطبية، والحث على بذل مزيد من الجهد لمواجهة هذه الموجه وتقديم الخدمة الجيدة للمرضي.

وفى سياق متصل استقبل الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية وفد وزارة الصحة برئاسة الدكتور أحمد المهدي مدير عام الحميات بالوزارة وذلك لمتابعة تطوير مستشفيات الحميات بمحافظة الغربية ، حرصا من الوزارة بتطوير مستشفيات الحميات والمتابعة المستمرة

في نفس السياق قام الوفد بالمرور علي مستشفي حميات المحلة اليوم الثلاثاء رافقه فريق إدارة الحميات بقيادة الدكتور محمد شبل مدير ادارة الحميات بالغربية و الدكتور محمد عينر مدير مستشفى حميات المحلة وقد شمل المرور تفقد المنشئات وأعمال التطوير المستمرة ومتابعة الحالات بأقسام الداخلى والعناية والعيادات الخارجية

كما أكد الدكتور أحمد المهدي على التركيز على مكافحة العدوى لاحتواء الإنتشار السريع لفيروس كورونا والتأكيد على البروتوكول المتبع فى العلاج والعزل كما أثنى على أعمال التطوير والجهد الكبير الذى تبذله المديرية فى مواجهة جائحة الكورونا وتوفير البيئة المناسبة للعمل وتذليل جميع العقبات .