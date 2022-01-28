تفاصيل مصرع بائع أسفل عجلات القطار فى محطة الخطاطبة بالمنوفية

تباشر النيابة العامة في محافظة المنوفية، تحقيقاتها في واقعة مصرع بائع أسفل عجلات القطار بمحطة الخطاطبة بمركز السادات.

وشهدت محافظة المنوفية، اليوم الجمعة، حادثا أليما حيث لقى بائع متجول مصرعه، وذلك إثر سقوطه أسفل قطار أثناء مروره من محطة الخطاطبة البلد التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة انزلاق قدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، يفيد بمصرع بائع متجول وذلك إثر سقوطه أسفل قطار أثناء مروره من محطة الخطاطبة البلد التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة انزلاق قدمه أدى إلى سقوط أسفل القطار ومصرعه، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.